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Евакуаційна колона з Енергодара прибула до Запоріжжя

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 17:22
Фото ілюстративне: getty images

Евакуйованих мешканців міста Енергодар привезли на автобусах до Запоріжжя.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя".

Передісторія: 

  • Уночі 4 березня на Запорізьку АЕС в Енергодарі увірвалися "кадирівці", усередині був бій з нацгвардійцями.
  • На Запорізькій АЕС сталася пожежа через обстріли росіян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
  • 9 березня в Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей.
  • Зранку 11 березня до захопленого російськими окупантами Енергодара прибув гуманітарний вантаж. Місцева влада роздасть допомогу мешканцям 12 березня.
  • Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що протягом доби 11 березня будуть евакуйовувати населення за 12 маршрутами в різних регіонах країни.

Теми: ЕнергодарЗапоріжжяевакуаціяЗапорізька область
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