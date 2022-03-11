Эвакуационная колонна из Энергодара прибыла в Запорожье
Пятница, 11 марта 2022, 16:22
Эвакуированных жителей города Энергодар привезли на автобусах в Запорожье.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "Колонна с эвакуированными из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки прибыла в Запорожье".
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Предыстория:
- Ночью 4 марта на Запорожскую АЭС в Энергодаре ворвались "кадыровцы", внутри были бои с нацгвардейцами.
- На Запорожской АЭС произошел пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
- 9 марта в Энергодаре началась эвакуация женщин и детей.
- Утром 11 марта в захваченный российскими оккупантами Энергодара прибыл гуманитарный груз. Местные власти раздадут помощь жителям 12 марта.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в течение суток 11 марта будут эвакуировать население по 12 маршрутам в разных регионах страны.
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