Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эвакуационная колонна из Энергодара прибыла в Запорожье

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 16:22
Эвакуационная колонна из Энергодара прибыла в Запорожье
Фото иллюстративное: getty images

Эвакуированных жителей города Энергодар привезли на автобусах в Запорожье.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Колонна с эвакуированными из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки прибыла в Запорожье".

Реклама:

Предыстория:

  • Ночью 4 марта на Запорожскую АЭС в Энергодаре ворвались "кадыровцы", внутри были бои с нацгвардейцами.
  • На Запорожской АЭС произошел пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
  • 9 марта в Энергодаре началась эвакуация женщин и детей.
  • Утром 11 марта в захваченный российскими оккупантами Энергодара прибыл гуманитарный груз. Местные власти раздадут помощь жителям 12 марта.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в течение суток 11 марта будут эвакуировать население по 12 маршрутам в разных регионах страны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЭнергодарЗапорожьеэвакуацияЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: