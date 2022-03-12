У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати – МКІП

Лукашенко (по центру) з міністром оборони Віктором Хреніним (перший ліворуч) на російсько-білоруських навчаннях у лютому 2022 року. фото: getty images

За даними української влади, в білоруській армії почали призначати росіян-командирів, аби притлумити спротив білоруських солдатів війні проти України.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури

Дослівно: "В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання брати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями.

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Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі".

Деталі: Як стверджує українська влада, на загальний психологічний стан вплинув указ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо мобілізації військовослужбовців запасу.

Попри спроби державної пропаганди висвітлити це рішення як планове, білоруси, які підпадають під дію указу, думають над тимчасовим виїздом з країни, поки не завершиться війна Росії проти України.

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