Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати – МКІП

Субота, 12 березня 2022, 19:03
У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати – МКІП
Лукашенко (по центру) з міністром оборони Віктором Хреніним (перший ліворуч) на російсько-білоруських навчаннях у лютому 2022 року. фото: getty images

За даними української влади, в білоруській армії почали призначати росіян-командирів, аби притлумити спротив білоруських солдатів війні проти України.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури

Дослівно: "В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання брати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями. 

Реклама:

Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі".

Деталі: Як стверджує українська влада, на загальний психологічний стан вплинув указ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо мобілізації військовослужбовців запасу. 

Попри спроби державної пропаганди висвітлити це рішення як планове, білоруси, які підпадають під дію указу, думають над тимчасовим виїздом з країни, поки не завершиться війна Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Українські військові та посадовці очікували, що Білорусь долучиться до російської збройної агресії в Україні до 21 години 11 березня. 12 березня білоруське міноборони повідомило, що перекидає до кордонів з Україною 5 батальйонно-тактичних груп.
  • Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 дня 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю. За кілька хвилин до оприлюднення цієї інформації для широкої громадськості, міністр оборони Олексій Резніков звернувся російською мовою до білорусів і закликав їх не вірити провокаціям російських окупантів та не допустити залучення білоруської армії до збройної агресії РФ проти України.
  • У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".
  • Лукашенко проводить 11 березня офіційні перемовини із Путіним у Москві. Білоруський диктатор розповів своєму візаві, що буцімто українська армія планувала напад на Білорусь, тому він дякує, що Росія почала вторгнення і запобігла нібито "кривавій бійні". Путін, натомість, пообіцяв розказати про "позитивні зрушення" в перемовинах російської делегації з Україною. Після зустрічі Лукашенка в Москві його прессекретарка анонсувала постачання Росією сучасної військової техніки до Білорусі.
  • Українська розвідка та Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляли неодноразово, що Білорусь готується долучитися до російських окупаційних військ у війні проти України. Водночас, нібито білоруське військове керівництво провело анонімне опитування серед військовослужбовців, і більшість із них висловили цілковиту нехіть воювати з Україною.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: