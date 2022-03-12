В Беларуси назначают россиян-командиров, чтобы заставить воевать – МКИП

ЛУКАШЕНКО (ПО ЦЕНТРУ) С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ВИКТОРОМ ХРЕНИНИМ (ПЕРВЫЙ ЛЕВОРУЧ) НА РУССКО-БЕЛОРУССКИХ ОБУЧЕНИЯХ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

По данным украинской власти, в белорусской армии начали назначать россиян-командиров, чтобы подавить сопротивление белорусских солдат участвовать в войне против Украины.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры

Дословно: "В отдельных частях, дислоцированных в районе города Бреста, проходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями.

Чтобы стабилизировать ситуацию из России, начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси".

Детали: Как утверждают украинские власти, на общее психологическое состояние повлиял указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу мобилизации военнослужащих запаса.

Несмотря на попытки государственной пропаганды осветить это решение как "плановое", белорусы, подпадающие под действие указа, думают о временном выезде из страны, пока не завершится война России против Украины.

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