В Беларуси назначают россиян-командиров, чтобы заставить воевать – МКИП
По данным украинской власти, в белорусской армии начали назначать россиян-командиров, чтобы подавить сопротивление белорусских солдат участвовать в войне против Украины.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры
Дословно: "В отдельных частях, дислоцированных в районе города Бреста, проходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями.
Чтобы стабилизировать ситуацию из России, начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси".
Детали: Как утверждают украинские власти, на общее психологическое состояние повлиял указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу мобилизации военнослужащих запаса.
Несмотря на попытки государственной пропаганды осветить это решение как "плановое", белорусы, подпадающие под действие указа, думают о временном выезде из страны, пока не завершится война России против Украины.
Предыстория:
- Украинские военные и чиновники ожидали, что Беларусь присоединится к российской вооруженной агрессии в Украине до 21 часа 11 марта. 12 марта белорусское минобороны сообщило, что перебрасывает в границы с Украиной 5 батальонно-тактических групп.
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
- В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
- Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной. После визита Лукашенко в Москву его пресс-секретарь анонсировала поставки Россией современной военной техники в Беларусь.
- Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.