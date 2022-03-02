Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети

Федеральний уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі.

Джерело: посол України в Австрії Василь Химинець після зустрічі з главою уряду Австрії у Facebook

Пряма мова Химинця: "Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові.

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Серед останніх рішень Федерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі".