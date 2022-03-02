Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети
Середа, 2 березня 2022, 04:30
Федеральний уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі.
Джерело: посол України в Австрії Василь Химинець після зустрічі з главою уряду Австрії у Facebook
Пряма мова Химинця: "Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові.
Серед останніх рішень Федерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"