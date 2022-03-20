Данилов предостерег белорусских солдат: Кто пересечет границу с Украиной, будет уничтожен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной.

Источник: пресс-служба СНБО

Дословно: "Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

Реклама:

Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину.

Президент РФ принуждает Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси".

Детали: Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

ВИДЕО ДНЯ

Данилов сказал, что "рашизм", на который не обращали внимания более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И он призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, а отказаться вообще от какого-либо сотрудничества с РФ и не платить налоги в страну, которая совершает массовые убийства мирных людей.

Предыстория: