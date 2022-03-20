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Данилов предостерег белорусских солдат: Кто пересечет границу с Украиной, будет уничтожен

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 21:57
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной.

Источник: пресс-служба СНБО

Дословно: "Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину.

Президент РФ принуждает Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси".

Детали: Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

Данилов сказал, что "рашизм", на который не обращали внимания более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И он призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, а отказаться вообще от какого-либо сотрудничества с РФ и не платить налоги в страну, которая совершает массовые убийства мирных людей.

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Предыстория:

  • 20 марта утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что существует большая вероятность вовлечения белорусских войск к российской войне против Украины. Собеседники УП в силовых ведомствах подтвердили такие данные украинской разведки, но заверили, что у белорусских военных нет опыта ведения боевых действий и имеют низкий боевой дух.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
  • 12 марта в Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных, и вместе с тем отрицали, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, переброску войск называли "ротацией". 
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
  • 17 марта сообщалось, что над Минском весь вечер проходили учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Пилоты отрабатывали не только полёты, но и имитацию стрельбы. 

Темы: БеларусьвойнаДаниловЛукашенко
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