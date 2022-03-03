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Дуда: Польща не має наміру брати участь у війні

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 08:07

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не збирається вступати у війну РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"Хочу дуже чітко підкреслити: Польща не збирається брати участь у війні. Я прошу, щоб подібних побоювань не було і прошу не слухати інформацію про те, що ми десь там готуємось, що хочемо брати участь у війні, що в цей момент відправляємо польських солдатів чи що Польща надсилає свою бойову зброю на війну" - сказав Дуда.

За його словами, він вірить у те, що польським солдатам воювати не доведеться.

"Звісно, якщо треба буде захищати нашу країну, то будемо її захищати, натомість нічого не вказує на те, що ми можемо зазнати нападу" - заявив польський президент.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ веде проти України.

Нагадаємо, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність. 

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Теми: ПольщаУкраїнавійна
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