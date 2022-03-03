55% українців звинувачують владу РФ у війні, ще 38% кажуть — винен народ Росії

За результатами опитування, 55% українців вважають, що у війні проти України винна влада Росії, ще 38% — звинувачують владу та народ РФ.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

Дослівно: "За результатами опитування, 55% опитаних вважають, що у війні проти України винна лише влада Росії. Ще 38% покладають відповідальність на владу та народ РФ.

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Говорячи про Білорусь, 70% покладають вину за вторгнення виключно на білоруську владу, і лише 24% – на владу та народ Білорусі".

Деталі: Відзначають, що у південних та східних регіонах відносно менше звинувачують народ та владу Росії у розв’язанні війни проти України, і вважають винним у ній лише керівництво РФ.

Щодо Білорусі, то в усіх макрорегіонах переважна більшість (від 60% на Заході до 80% на Сході) покладають провину за вторгнення лише на керівництво цієї держави.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводилося 1 березня 2022 р. соціологічною групою "Рейтинг".

Було опитано 1200 респондентів серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.