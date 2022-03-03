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55% украинцев обвиняют власти РФ в войне, еще 38% говорят, что виноват народ России

Алена МазуренкоЧетверг, 3 марта 2022, 15:38
55% украинцев обвиняют власти РФ в войне, еще 38% говорят, что виноват народ России

По результатам опроса, 55% украинцев считают, что в войне против Украины виновны власти России, еще 38% - обвиняют власть и народ РФ.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

Дословно: "По результатам опроса, 55% опрошенных считают, что в войне против Украины виновны только власти России. Еще 38% возлагают ответственность на власть и народ РФ.

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Говоря о Беларуси, 70% возлагают вину за вторжение исключительно на белорусские власти, и только 24% – на власть и народ Беларуси".

Детали: Отмечают, что в южных и восточных регионах относительно меньше обвиняют народ и власти России в решении войны против Украины, обвиняя в ней только руководство РФ.

 

Что касается Беларуси, то во всех макрорегионах большинство (от 60% на Западе до 80% на Востоке) возлагают вину за вторжение только на руководство этого государства.

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Опрос проводился 1 марта 2022 г. социологической группой "Рейтинг".

Было опрошено 1200 респондентов среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Темы: РосcиявойнаопросУкраина
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