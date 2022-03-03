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Кулеба про переговори щодо членства: ми у новій реальності та точно вступимо до ЄС

Четвер, 3 березня 2022, 17:39

Україна опинилася у новій реальності щодо перспективи вступу до Європейського союзу, але там досі лишаються скептики щодо цього процесу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телеканалу 1+1.

Очільник МЗС наголосив, що Євросоюз вже погодився на кроки, які досі виключав – зокрема, від керівництва Єврокомісії та Європейської ради пролунали заяви із визнанням європейської перспективи України та можливості надати Україні статус держави-кандидата. Також Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата.

"Ще декілька днів тому було неможливо у принципі уявити, що питання членства буде вирішене. Зараз ми перебуваємо у новій реальності. Однозначно Україна буде членом ЄС, але європейці зараз мають правильно побудувати процес", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба, утім, визнав, що одностайності у ЄС з цього приводу немає.

"Не скажу, що усі в захваті від цієї ідеї, адже були багаторічні скептики, але ми тиснемо по всіх фронтах, знаємо, з ким працювати, щоби максимально пришвидшити цей процес", - заявив він.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення низка держав-членів ЄС заявили про потребу розробки нової процедури для пришвидшення вступу України. Важливо також, що Угорщина підтримала цю ідею.

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Детальніше про це дивіться у пояснювальному відео Все про заявку на вступ України до ЄС, яку подав Зеленський, а також читайте у детальній статті "До ЄС у турборежимі"

Теми: Кулеба ДмитроЄСєвроінтеграція
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