Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба о переговорах по членству: мы в новой реальности и точно вступим в ЕС

Четверг, 3 марта 2022, 16:39

Украина оказалась в новой реальности относительно перспектив вступления в Европейский союз, но там до сих пор остаются скептики по этому процессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз уже согласился на шаги, которые до сих пор исключал – в частности, от руководства Еврокомиссии и Европейского совета прозвучали заявления с признанием европейской перспективы Украины и возможностью предоставить Украине статус государства-кандидата. Также Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата.

Реклама:

"Еще несколько дней назад было невозможно в принципе представить, что вопрос членства будет решен. Сейчас мы находимся в новой реальности. Однозначно Украина будет членом ЕС, но европейцы должны правильно построить процесс", - заявил министр.

Дмитрий Кулеба, впрочем, признал, что единогласия в ЕС на этот счет нет.

"Не скажу, что все в восторге от этой идеи, ведь были многолетние скептики, но мы жмем по всем фронтам, знаем, с кем работать, чтобы максимально ускорить этот процесс", - заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, после начала российского вторжения ряд государств-членов ЕС заявил о необходимости разработки новой процедуры для ускорения вступления Украины. Важно также, что Венгрия поддержала эту идею.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: