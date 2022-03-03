Кулеба о переговорах по членству: мы в новой реальности и точно вступим в ЕС

Украина оказалась в новой реальности относительно перспектив вступления в Европейский союз, но там до сих пор остаются скептики по этому процессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз уже согласился на шаги, которые до сих пор исключал – в частности, от руководства Еврокомиссии и Европейского совета прозвучали заявления с признанием европейской перспективы Украины и возможностью предоставить Украине статус государства-кандидата. Также Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата.

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"Еще несколько дней назад было невозможно в принципе представить, что вопрос членства будет решен. Сейчас мы находимся в новой реальности. Однозначно Украина будет членом ЕС, но европейцы должны правильно построить процесс", - заявил министр.

Дмитрий Кулеба, впрочем, признал, что единогласия в ЕС на этот счет нет.

"Не скажу, что все в восторге от этой идеи, ведь были многолетние скептики, но мы жмем по всем фронтам, знаем, с кем работать, чтобы максимально ускорить этот процесс", - заявил он.

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Как сообщалось, после начала российского вторжения ряд государств-членов ЕС заявил о необходимости разработки новой процедуры для ускорения вступления Украины. Важно также, что Венгрия поддержала эту идею.