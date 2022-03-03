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"Во всем виновата Россия": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з підбитого судна

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 18:44

Прикордонники оприлюднили аудіо голосових повідомлень члена екіпажу, яке підтверджує, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" підстрелили російські окупанти.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

Дослівно: "Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.

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"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа".

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Деталі: Судно затонуло. Наразі в результаті пошукової операції 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.

Теми: війнафлот
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