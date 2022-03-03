"Во всем виновата Россия": пограничники обнародовали сообщение боцмана с подбитого судна

Пограничники обнародовали аудио голосовых сообщений члена экипажа, подтверждающее, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" подстрелили российские оккупанты.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбили HELT тоже они", - такое сообщение отправил боцман подбитого корабля, не зная, удастся ли ему и команде спастись.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остальную часть экипажа".

Детали: Судно затонуло. В результате поисковой операции 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены и доставлены на берег.