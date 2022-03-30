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Перше завдання Зеленського на переговорах з РФ було виконано і є прогрес – Арахамія

Олена РощінаСереда, 30 березня 2022, 23:38

Голова української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія розповів, що на першому раунді переговорів у Білорусі 28 лютого українській делегації вдалося продемонструвати готовність домовлятися, а за місяць вдалося досягнути прогресу.

Джерело: Арахамія в ефірі загальнонаціонального телемарафону 

Пряма мова: "Я зберіг першу версію вимог російської сторони. Вони називають це договір, але для мене це точно були умови капітуляції… Зараз багато міжнародних партнерів кажуть, що дуже великий прогрес. Але якщо українець бачить проміжний результат, то нічого переможного він не бачить. (...) 

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Спочатку було бажання встати з-за столу і вийти. Дуже жорсткі ультиматуми були… У нас було завдання. Коли ми їхали на перший тур, ми спитали президента, що ми будемо вважати успішним результатом. 

І завдання було поставлене, що успішним результатом буде відчуття, що Російська Федерація має повернутися додому і доповісти своєму президентові, що з цими людьми (членами української делегації – ред.) можна розмовляти і вони можуть щось розглядати, вони – перемовники, уповноважені і з ними можна розмовляти. 

І коли було бажання встати і піти, ми виходячи з цього сказали: добре, давайте почитаємо, вивчимо позиції, дамо якісь контрапозиції. Ми виконали завдання на перший раунд – і потім воно пішло вже трохи легше". 

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Деталі: Арахамія наголосив, що поки що не може оприлюднити перші вимоги росіян. 

Проте як позитивні віхи перемовин він відзначив таке: місце зустрічей делегації змінилося з Білорусі на Туреччину, українці озвучили свою позицію публічно - і тепер росіяни "не зможуть імітувати" переговорний процес. 

На думку Арахамії, тепер РФ "потрібно чи зайнятися справді перемовинами, або відмовитися від перемовин і перейти на військовий шлях" – і тоді отримати реакцію світу на це.

Арахамія також наголосив, що Зеленський намітив "червоні лінії" щодо того, що території ми не здаємо, а в "маневрах" дозволив членам делегації бути вільними.

Цьому передувало: 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Сторони нічого не підписували, але виклали фінальні пропозиції, над якими працювали після зустрічей 28 лютого, 3-го та 7-го березня.

Україна розраховує, що країни Ради безпеки ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль) та інші охочі можуть стати гарантами безпеки України як альтернатива прийняттю в НАТО. У разі агресії проти України країни-гаранти за 3 дні мають провести консультації та надати Україні допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом.

Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях Криму та ОРДЛО.

Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.

У Німеччині заявили, що "загалом" готові виступити гарантом безпеки України, а у Великій Британії – що розглянуть таку можливість, але британські війська не братимуть участі у війні з РФ.

Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 

Теми: переговориРосіявійнаАрахамія
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