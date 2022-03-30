Первая задача Зеленского на переговорах с РФ была выполнена и есть прогресс – Арахамия

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, что на первом раунде переговоров в Беларуси 28 февраля украинской делегации удалось продемонстрировать готовность договариваться, а через месяц удалось достичь прогресса.

Источник: Арахамия в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Я сохранил первую версию требований российской стороны. Они называют это договор, но для меня это точно были условия капитуляции… Сейчас многие международные партнеры говорят, что очень большой прогресс. Но если украинец видит промежуточный результат, то ничего победного он не видит. (...)

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Поначалу было желание встать из-за стола и выйти. Очень жесткие ультиматумы были… У нас была задача. Когда мы ехали на первый тур, мы спросили президента, что будем считать успешным результатом.

И задача была поставлена, что успешным результатом будет впечатление, что Российская Федерация должна вернуться домой и доложить своему президенту, что с этими людьми (членами украинской делегации – ред.) можно разговаривать и они могут что-то рассматривать, они – переговорщики, уполномочены и с ними можно разговаривать.

И когда было желание встать и уйти, мы, исходя из этого, сказали: хорошо, давайте почитаем, изучим позиции, дадим какие-то контрапозиции. Мы выполнили задание на первый раунд – и потом оно уже пошло немного легче".

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Детали: Арахамия подчеркнул, что пока не может обнародовать первые требования россиян.

Однако как положительные вехи переговоров он отметил следующее: место встреч делегации изменилось с Беларуси на Турцию, украинцы озвучили свою позицию публично – и теперь россияне "не смогут имитировать" переговорный процесс.

По мнению Арахамии, теперь РФ "нужно либо заняться действительно переговорами, либо отказаться от переговоров и перейти на военный путь" – и тогда получить реакцию мира на это.

Арахамия также подчеркнул, что Зеленский наметил "красные линии" о том, что территории мы не сдаем, а в "маневрах" позволил членам делегации быть свободными.

Этому предшествовало: 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта.

Украина рассчитывает, что страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль) и другие желающие могут стать гарантами безопасности Украины в качестве альтернативы принятию в НАТО. В случае агрессии против Украины страны-гаранты в 3 дня должны провести консультации и предоставить Украине помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом.

Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях Крыма и ОРДЛО.

Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.

В Германии заявили, что "в целом" готовы выступить гарантом безопасности Украины, а в Великобритании – что рассмотрят такую возможность, но британские войска не будут участвовать в войне с РФ.

Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.