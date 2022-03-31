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Зеленський: Хто хоче повчати, як протистояти ворогу – ідіть на поле бою

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 00:01
Зеленський: Хто хоче повчати, як протистояти ворогу – ідіть на поле бою
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час війни у суспільстві й політикумі не повинно бути дискусій щодо протистояння ворогу, які були допустимі у мирний час.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "У такій ситуації, в якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час.

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Якщо хтось робить вигляд, що може повчати наші ЗСУ, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – відправитися на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто і починати повчати наших захисників і захисниць".

Деталі: Зеленський заявив, що переговорний процес продовжується, але "поки без конкретики".

"Є також слова, які звучать, про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, роботи наших захисників. Але в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося. Ми нікому не віримо, в жодні красиві словесні конструкції", - наголосив президент.

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"Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - підкреслив він.

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру, в ході якого Україна внесла ряд пропозицій. Зокрема, Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
  • Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.
  • Після переговорів представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. Щоправда, потім додав, що це не означає припинення вогню.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Теми: Зеленськийвійнапереговори
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