Зеленський: Хто хоче повчати, як протистояти ворогу – ідіть на поле бою

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час війни у суспільстві й політикумі не повинно бути дискусій щодо протистояння ворогу, які були допустимі у мирний час.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "У такій ситуації, в якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час.

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Якщо хтось робить вигляд, що може повчати наші ЗСУ, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – відправитися на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто і починати повчати наших захисників і захисниць".

Деталі: Зеленський заявив, що переговорний процес продовжується, але "поки без конкретики".

"Є також слова, які звучать, про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, роботи наших захисників. Але в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося. Ми нікому не віримо, в жодні красиві словесні конструкції", - наголосив президент.

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"Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - підкреслив він.

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