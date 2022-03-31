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Зеленский: Кто хочет поучать, как противостоять врагу – идите на поле боя

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 00:01
Зеленский: Кто хочет поучать, как противостоять врагу – идите на поле боя
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время войны в обществе и политикуме не должно быть дискуссий о противостоянии врагу, допустимых в мирное время.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время.

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Если кто-то делает вид, что может поучать наши ВСУ, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя напрямую. Не из кресла дома или в том месте, куда выехали за безопасностью, а из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы, не стоит начинать поучать наших защитников и защитниц".

Детали: Зеленский заявил, что переговорный процесс продолжается, но "пока без конкретики".

"Есть также звучащие слова о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, работы наших защитников. Но в это же время происходит скопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим, ни в какие красивые словесные конструкции", - подчеркнул президент.

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"Мы ничего не отдадим и будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", – подчеркнул он.

Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира, в ходе которого Украина внесла ряд предложений. В частности, Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.
  • Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах. Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.
  • После переговоров представитель РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях. Правда, потом добавил, что это не означает прекращения огня.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.

Темы: Зеленскийвойнапереговоры
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