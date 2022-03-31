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Переговоры возобновятся 1 апреля, за неделю подготовимся к встрече президентов – Арахамия

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 00:52
Члены украинской делегации Давид Арахамия и Михаил Подоляк

Переговоры Украины с российской делегацией в онлайн формате возобновятся в пятницу, 1 апреля.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия также сообщил, что надеется через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дословно: "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас есть потребность во встрече лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала следует иметь более согласованный проект договора.

За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран".

Больше деталей: По словам Арахамии, Украина настаивает, чтобы встреча президентов прошла не на территории России или Беларуси.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира, в ходе которого Украина внесла ряд предложений. В частности, Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.
  • Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах. Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.
  • После переговоров представитель РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях. Правда, потом добавил, что это не означает прекращения огня.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.

Темы: переговорыАрахамия
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