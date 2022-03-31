Переговоры возобновятся 1 апреля, за неделю подготовимся к встрече президентов – Арахамия

Переговоры Украины с российской делегацией в онлайн формате возобновятся в пятницу, 1 апреля.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия также сообщил, что надеется через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дословно: "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас есть потребность во встрече лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала следует иметь более согласованный проект договора.

За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран".

Больше деталей: По словам Арахамии, Украина настаивает, чтобы встреча президентов прошла не на территории России или Беларуси.

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