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Португалія розслідує надання громадянства мільярдеру Абрамовичу

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 20:15

Португалія розпочала розслідування успішної заявки російського мільярдера Романа Абрамовича на здобуття громадянства країни минулого року.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство юстиції Португалії повідомило агентству, що розслідування було викликане сумнівами щодо законності процесу і розпочато до вторгнення Росії в Україну.

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Абрамович став громадянином Португалії минулого року відповідно до закону, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, вигнаних із Піренейського півострова наприкінці 15 століття.

Нещодавно Абрамович виставив на надзвичайно терміновий продаж не тільки свій клуб "Челсі", а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

При цьому його поки не внесли до санкційного списку у Британії, за що уряд критикують в останні тижні.

ВІДЕО ДНЯ

Британія напередодні ввела санкції проти ще двох російських олігархів - Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

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Теми: ПортугаліяРосіясанкції
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