Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Португалія розслідує надання громадянства мільярдеру Абрамовичу

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 21:15

Португалія розпочала розслідування успішної заявки російського мільярдера Романа Абрамовича на здобуття громадянства країни минулого року.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство юстиції Португалії повідомило агентству, що розслідування було викликане сумнівами щодо законності процесу і розпочато до вторгнення Росії в Україну.

Абрамович став громадянином Португалії минулого року відповідно до закону, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, вигнаних із Піренейського півострова наприкінці 15 століття.

Нещодавно Абрамович виставив на надзвичайно терміновий продаж не тільки свій клуб "Челсі", а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

При цьому його поки не внесли до санкційного списку у Британії, за що уряд критикують в останні тижні.

Британія напередодні ввела санкції проти ще двох російських олігархів - Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Читайте також: Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Теми: ПортугаліяРосіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви: Саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Усі новини...
Португалія
Стадіон у Лісабоні вітав футболіста Яремчука прапорами на підтримку України
Португалія послабила обмеження на в'їзд для мандрівників
Португальці побудують у Вінниці завод будматеріалів – мер
Останні новини
11:29
У МОЗ пояснили, що робити при отруєнні аміаком у разі хімічної атаки
11:23
Ще один розробник антивірусів призупинив продажі у РФ та Білорусі
11:22
Twitter обмежить поширення білоруських держЗМІ
11:20
Прем’єр Словенії: Ми мали дати Україні більше щодо членства
11:19
Українські оператори відновлюють зв'язок – Держспецзвʼязку
11:11
Путін вирішив передати бойовикам ОРДЛО "трофеї", включаючи засоби ППО
11:03
Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині
11:02
Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній
11:02
Ворог поцілив психоневрологічний інтернат на Харківщині, там перебувало 330 людей
10:57
Директор розвідки США: у Путіна ймовірно немає стійкої мети війни в Україні
Усі новини...