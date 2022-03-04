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Португалия расследует предоставление гражданства миллиардеру Абрамовичу

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 20:15

Португалия начала расследование успешной заявки российского миллиардера Романа Абрамовича на получение гражданства страны в прошлом году.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Министерства юстиции Португалии сообщило агентству, что расследование было вызвано сомнениями в законности процесса и было начато до вторжения России в Украину.

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Абрамович стал гражданином Португалии в прошлом году в соответствии с законом, предлагающим натурализацию потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце 15 века.

Ранее Абрамович выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб "Челси", но и элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.

При этом, его пока не внесли в санкционный список Британии, за что правительство в Лондоне критикуют в последние дни.

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Британия накануне ввела санкции против еще двух российских олигархов – Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

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Темы: ПортугалияРосcиясанкции
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