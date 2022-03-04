Португалия расследует предоставление гражданства миллиардеру Абрамовичу
Португалия начала расследование успешной заявки российского миллиардера Романа Абрамовича на получение гражданства страны в прошлом году.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Министерства юстиции Португалии сообщило агентству, что расследование было вызвано сомнениями в законности процесса и было начато до вторжения России в Украину.
Абрамович стал гражданином Португалии в прошлом году в соответствии с законом, предлагающим натурализацию потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце 15 века.
Ранее Абрамович выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб "Челси", но и элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.
При этом, его пока не внесли в санкционный список Британии, за что правительство в Лондоне критикуют в последние дни.
Британия накануне ввела санкции против еще двух российских олигархов – Алишера Усманова и Игоря Шувалова.
Читайте также: Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ