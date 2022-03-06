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Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу залізниць

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 08:11

Російську та Білоруську залізниці відсторонили від участі в Міжнародному союзі залізниць.

Джерело: Мінінфраструктури у Telegram

Дослівно Мінінфраструктури: "Надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та висловили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи".

Деталі: Повідомляється, що Мінінфраструктури 2 березня направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму через напад Росії на Україну.

Для довідки: Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.

Передісторія:

  • З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, низка міжнародних організацій відмовились співпрацювати з Росією, а багато світових компаній пішли з країни-агресора.   

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Теми: залізницяРосіявійнаБілорусь
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