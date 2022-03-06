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Парламент Британії голосуватиме за ще жорсткіші санкції проти РФ

Неділя, 6 березня 2022, 21:48

Парламент Великої Британії у понеділок проголосує за санкційні заходи, спрямовані на подальше посилення тиску на режим президента Владіміра Путіна.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Уряд заявив, що вніс низку поправок до закону про економічні злочини, "щоб придушити корумповані еліти та посилити тиск на путінський режим".

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Поправки дозволять Британії запровадити "ще жорсткіші та швидші санкції та дозволять легше приєднатися до союзників".

"Покарання за санкції безглуздо доти, доки вони не будуть реалізовані належним чином, і ці зміни дозволять нам переслідувати союзників Путіна у Великій Британії за повної підтримки закону, поза сумнівами чи юридичними претензіями", - сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Британія вже запровадила щодо Росії "найбільший в історії пакет санкцій" за вторгнення в Україну.

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Він включає повне заморожування активів та заборону на поїздки, накладені на олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, які мають значні інтереси у Британії та тісні зв'язки з Кремлем.

Британія також запровадила санкції проти Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та понад 300 осіб у Росії та Білорусі.

Роман Абрамович, якого вважають один зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно терміновий продаж не тільки свій клуб "Челсі", а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

Теми: Велика БританіясанкціївійнаУкраїна
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