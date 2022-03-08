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Подоляк про заборону ООН щодо війни: фейк і провокація РФ

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 20:28
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що інформація про те, що в ООН заборонили називати в Україні  "війною"  є фейком та інформаційною провокацією РФ.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Деякі країни розв'язують війни, тому що ООН не завжди може вдарити по руках. Фейк про ООН, яка не хоче називати "війну РФ війною" - це інформаційна провокація РФ, яка хоче створити враження, що має право вбивати громадян України і на це ніхто не буде звертати уваги. РФ = війна", - написав радник глави ОП.

Видання Irish Times у вівторок повідомило про лист ООН, в якому йшлося про те, що організація заборонила своїм співробітникам використовувати щодо подій в Україні слова "війна" або "вторгнення", щоб не образити Росію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив ООН у цензурі після появи інформації про розпорядження не називати "війною" напад РФ.

Водночас, в ООН запевнили, що вважають "війною" напад РФ, але "могли бути спроби заборонити" це слово.

Теми: Офіс президентавійнаООН
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