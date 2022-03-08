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Подоляк о запрете ООН в отношении войны: фейк и провокация РФ

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 20:28
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о том, что в ООН запретили называть в Украине "войной" является фейком и информационной провокацией РФ.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть "войну РФ войной" - это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война", - написал советник главы ОП.

Издание Irish Times во вторник сообщило о письме ООН, в котором говорилось, что организация запретила своим сотрудникам использовать в отношении событий в Украине слова "война" или "вторжение", чтобы не оскорбить Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил ООН в цензуре после появления информации о распоряжении не называть "войной" нападение РФ.

В то же время, в ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово.

Темы: Офис президентавойнаООН
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