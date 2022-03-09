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Очільник МВС про кордон із Молдовою і "ПМР": розвідка фіксує певні підрозділи, але без загроз

Євген Руденко, Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 10:03
Очільник МВС про кордон із Молдовою і ПМР: розвідка фіксує певні підрозділи, але без загроз
Денис Монастирський. ілюстративне фото з Facebook

Ситуація на кордоні з Молдовою та Придністров'ям більш-менш стабільна, зафіксованих там військових підрозділів, недостатньо для того, щоб загрожувати кордонам України.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у спільному ефірі телеканалів 9 березня

Пряма мова: "Ситуація на кордоні з Молдовою і "ПМР" більш-менш стабільна. Наша розвідка фіксує пересування там певних підрозділів, але їхньої кількості недостатньо для того, щоб якимось чином загрожувати нашим кордонам. Ми розуміємо, що Росія намагається залучили абсолютно всі боєздатні підрозділи, навіть з далекої Сирії".

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Деталі: За словами Монастирського наразі влада посилює одеський напрямок. Видали наказ про забезпечення цивільних зброєю. Пріоритет віддаватимуть членам територіальної оборони.

Також наразі працює комісія з помилування. Вона здійснила цілий ряд актів з помилування для тих ув’язнених, хто захотів стати на захист України. Точної цифри міністр не назвав, але зазгначив, що йдеться про кількасот осіб.

Теми: війнаМолдоваПридністров'яМВС
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