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Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ

Роман КравецьСереда, 9 березня 2022, 14:27

Президент країни-окупанта Володимир Путін прийняв рішення по полномасштабному вторгненню в України на підставі неправдивої аналітики.

Джерело: Член делегації України у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП

Деталі: Подоляк нагадав, що впродовж всієї війни Кремль так і не виходив на зв’язок з президентом Зеленським.

Пряма мова: "Мені здається, що Путін все ще неправильно сприймає те, що відбувається. Його ввели в оману, даючи неадекватну аналітики по Україні.

Він зараз має перейти з категорії людей, які не вірять у те, що все було неправильно, у категорію людини, яка має знайти рішення, яке буде не зовсім таким, з яким він входив у цю війну. 

Йому треба прийняти, що не буде так як він хотів і я думаю, що треба почекати ще день-два-три".

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Пряма мова: "Йому потрібен ще час зрозуміти, що все, чим його годували протягом багатьох років, не відповідає дійсності. 

Що все його оточення достатньо брехливе. Як тільки він це зрозуміє – ми вийдемо на переговори президентів двох країн". 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

Кремль постійно ухиляється від переговорів з президентом України. 

Теми: Офіс президентаПутінЗеленськийвійна
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