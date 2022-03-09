Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ

Роман КравецьСереда, 9 березня 2022, 13:27

Президент країни-окупанта Володимир Путін прийняв рішення по полномасштабному вторгненню в України на підставі неправдивої аналітики.

Джерело: Член делегації України у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП

Реклама:

Деталі: Подоляк нагадав, що впродовж всієї війни Кремль так і не виходив на зв’язок з президентом Зеленським.

Пряма мова: "Мені здається, що Путін все ще неправильно сприймає те, що відбувається. Його ввели в оману, даючи неадекватну аналітики по Україні.

Він зараз має перейти з категорії людей, які не вірять у те, що все було неправильно, у категорію людини, яка має знайти рішення, яке буде не зовсім таким, з яким він входив у цю війну. 

ВІДЕО ДНЯ

Йому треба прийняти, що не буде так як він хотів і я думаю, що треба почекати ще день-два-три".

Пряма мова: "Йому потрібен ще час зрозуміти, що все, чим його годували протягом багатьох років, не відповідає дійсності. 

Що все його оточення достатньо брехливе. Як тільки він це зрозуміє – ми вийдемо на переговори президентів двох країн". 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

Кремль постійно ухиляється від переговорів з президентом України. 

Теми: Офіс президентаПутінЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: