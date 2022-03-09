Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ
Президент країни-окупанта Володимир Путін прийняв рішення по полномасштабному вторгненню в України на підставі неправдивої аналітики.
Джерело: Член делегації України у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП
Деталі: Подоляк нагадав, що впродовж всієї війни Кремль так і не виходив на зв’язок з президентом Зеленським.
Пряма мова: "Мені здається, що Путін все ще неправильно сприймає те, що відбувається. Його ввели в оману, даючи неадекватну аналітики по Україні.
Він зараз має перейти з категорії людей, які не вірять у те, що все було неправильно, у категорію людини, яка має знайти рішення, яке буде не зовсім таким, з яким він входив у цю війну.
Йому треба прийняти, що не буде так як він хотів і я думаю, що треба почекати ще день-два-три".
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Пряма мова: "Йому потрібен ще час зрозуміти, що все, чим його годували протягом багатьох років, не відповідає дійсності.
Що все його оточення достатньо брехливе. Як тільки він це зрозуміє – ми вийдемо на переговори президентів двох країн".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
Кремль постійно ухиляється від переговорів з президентом України.