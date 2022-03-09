Депутат у Генічеську схиляв жителів скоритися окупанту – прокуратура

Депутат Генічеської міськради виявився прихильником російської "гуманітарки" - прокуратура відкрила провадження.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Поки мирне населення окупованого регіону виходить на мітинги на підтримку України та бойкотує ввезену російську "гуманітарку", депутат публічно підігрує ворожій пропаганді. Він через мережу Facebook схиляє мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ".

Деталі: Херсонська обласна прокуратура почала кримінальне провадження стосовно депутата Генічеської міської ради за фактом публічного заклику до агресивної війни (ст. 436 КК України).

Імені депутата правоохоронці не називають.

Прокурори Херсонщини продовжують фіксувати злочини з метою притягнення винних до відповідальності.