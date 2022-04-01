У представництві України в Женеві відповіли РФ щодо "біозброї" і "слов’янського етносу"

У Постійному представництві України в Женеві наголошують, що Україна виконує свої зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної і токсинної зброї та ніколи не розробляла й не мала наміру розробляти біологічну зброю.

Джерело: заступник постійного представника України у Женеві Олександр Капустін під час сесії Конференції з роззброєння 31 березня, повідомляє у п’ятницю Постійне представництво України в Женеві

Деталі: Зазначається, що під час засідання планувалося обговорити модальності подальшої роботи конференції протягом цього року, однак постпред РФ у Женеві Геннадій Гатілов порушив звичайний хід обговорення зазначеного питання і виступив з абсурдними звинуваченнями стосовно України про нібито залучення українських установ медико-біологічного профілю до програм розробки біологічної зброї.

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Дослівно: "Україна сумлінно виконує свої зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ), ніколи не розробляла та не мала наміру розробляти біологічну зброю й на щорічній основі надає звіти до Групи імплементаційної підтримки КБТЗ про виконання своїх зобов’язань за Конвенцією".

"Зазначена кампанія дезінформації є черговою спробою РФ винайти ще одну штучну причину й надати хоч якесь пояснення та виправдання своїй неспровокованій агресії проти України".

Більше деталей: У представництві нагадали, що інсинуації РФ щодо нібито участі України у військово-біологічній програмі США двічі розглядалися Радою Безпеки ООН та були однозначно відхилені більшістю її членів.

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"Співпраця України зі США та іншими партнерами має виключно мирний характер й спрямована на підвищення спроможностей установ медико-біологічного профілю України протидіяти спалахам інфекційних захворювань та надавати належну допомогу громадянам нашої держави", - наголосив Капустін.

Він також попередив представників держав-учасниць Конференції з роззброєння, що розпочата РФ потужна дезінформаційна кампанія зі звинуваченнями України у нібито причетності до створення біозброї може бути підготовкою Росії до застосування нею хімічної чи біологічної зброї на території України проти мирного населення з наступним звинуваченням нашої держави у власних військових злочинах.

Що передувало: 31 березня постпред РФ при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов виступив з низкою звинувачень на адресу України. Зокрема, він заявив, що Німеччина реалізувала в Україні власну військово-біологічну програму, в рамках якої Україна зобов'язалася постачати їй "зразки крові слов'янського етносу".

18 березня Радбез ООН вдруге відкинув фейкові звинувачення Росії щодо нібито наявності "військово-біологічної діяльності США в Україні".