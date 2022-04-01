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В представительстве Украины в Женеве ответили РФ насчет "биооружия" и "славянского этноса"

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 23:10
В представительстве Украины в Женеве ответили РФ насчет биооружия и славянского этноса
фото: Постоянное представительство Украины в Женеве

В Постоянном представительстве Украины в Женеве подчеркивают, что Украина выполняет свои обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия и никогда не разрабатывала и не собиралась разрабатывать биологическое оружие.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины в Женеве Александр Капустин на сессии Конференции по разоружению 31 марта, сообщает в пятницу Постоянное представительство Украины в Женеве

Детали: Отмечается, что во время заседания планировалось обсудить модальность дальнейшей работы конференции в течение этого года, однако постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов нарушил обычный ход обсуждения указанного вопроса и выступил с абсурдными обвинениями в отношении Украины о якобы привлечении украинских учреждений медико-биологического профиля к программам разработки биологического оружия.

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Дословно: "Украина добросовестно выполняет свои обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО), никогда не разрабатывала и не собиралась разрабатывать биологическое оружие и на ежегодной основе предоставляет отчеты в Группу имплементационной поддержки КБТО об исполнении своих обязательств по Конвенции".

"Указанная кампания дезинформации является очередной попыткой РФ изобрести еще одну искусственную причину и дать хоть какое-то объяснение и оправдание своей неспровоцированной агрессии против Украины".

Больше деталей: В представительстве напомнили, что инсинуации РФ по поводу якобы участия Украины в военно-биологической программе США дважды рассматривались Советом Безопасности ООН и были однозначно отклонены большинством ее членов.

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"Сотрудничество Украины с США и другими партнерами носит исключительно мирный характер и направлено на повышение способностей учреждений медико-биологического профиля Украины противодействовать вспышкам инфекционных заболеваний и оказывать надлежащую помощь гражданам нашего государства", - подчеркнул Капустин.

Он также предупредил представителей государств-участников Конференции по разоружению, что начатая РФ мощная дезинформационная кампания с обвинениями Украины в якобы причастности к созданию биооружия может быть подготовкой России к применению им химического или биологического оружия на территории Украины против мирного населения с последующим обвинением нашего государства у собственных военных преступлениях.

Что предшествовало: 31 марта постпред РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выступил с рядом обвинений в адрес Украины. В частности, он заявил, что Германия реализовала в Украине собственную военно-биологическую программу, в рамках которой Украина обязалась поставлять ей "образцы крови славянского этноса".

18 марта Совбез ООН во второй раз отверг фейковые обвинения России относительно якобы наличия "военно-биологической деятельности США в Украине".

Темы: РосcияГермания
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