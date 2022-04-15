Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма - Washington Post
Источники издания Washington Post утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский призвал американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.
Источник: Washington Post на слова неназванного высокопоставленного чиновника, присутствовавшего во время телефонного разговора Зеленского и Байдена
Детали: Во время последнего телефонного разговора президентов Украины и США, Зеленский официально выразил просьбу, чтобы власти США законодательно признали Россию государством-спонсором терроризма. Такое решение автоматически усилит санкционное и экономическое давление на Кремль.
Байден не гарантировал и не обещал прибегнуть к такому шагу, но заверил, что он рассматривает разные пути усиления давления на Россию.
Такой шаг, по словам бывшего должностного лица Госдепа Джейсона Блазакиса, можно метафорически описать как "ядерное оружие в экономике".
Появление РФ в списке государств-спонсоров терроризма будет означать введение санкций против любой страны, которая будет продолжать вести нормальное экономическое сотрудничество с Россией, заморозку всех активов России на территории США, включая всю недвижимость, а также запрет на экспорт любых товаров двойного назначения.
Авторы статьи подчеркивают, что американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.
Сейчас в этом списке четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. По словам экспертов, с которыми пообщались журналисты WP, страны изымают из этого списка только после серьезных изменений в политике США или смены политического режима в государстве из списка, как было в случае Ирака в 2004 году.
Предыстория:
- В последний раз у президентов Украины и США состоялся телефонный разговор в среду 13 апреля. В пресс-релизе обе стороны сообщили, что обсуждали военные преступления российских оккупантов и предоставление очередного пакета оружия для Украины. Белый дом согласовал выделение пакета оружия для Украины в размере 800 миллионов долларов.
- 14 апреля Байден сказал журналистам, что готов поехать в Киев, несмотря на риски. Но пресс-секретарь Белого дома потом сказала, что его не отпустят.
- Президент США 13 апреля назвал действия российской армии в Украине "геноцидом". Зеленский похвалил Байдена и отметил, что в противостоянии злу важно говорить правду.
- 1 марта президент Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что миру следует признать Россию государством, занимающимся "ядерным терроризмом".