Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма - Washington Post

зеленский и байден в белом доме 1 сентября 2021 года. фото: getty images

Источники издания Washington Post утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский призвал американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Washington Post на слова неназванного высокопоставленного чиновника, присутствовавшего во время телефонного разговора Зеленского и Байдена

Детали: Во время последнего телефонного разговора президентов Украины и США, Зеленский официально выразил просьбу, чтобы власти США законодательно признали Россию государством-спонсором терроризма. Такое решение автоматически усилит санкционное и экономическое давление на Кремль.

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Байден не гарантировал и не обещал прибегнуть к такому шагу, но заверил, что он рассматривает разные пути усиления давления на Россию.

Такой шаг, по словам бывшего должностного лица Госдепа Джейсона Блазакиса, можно метафорически описать как "ядерное оружие в экономике".

Появление РФ в списке государств-спонсоров терроризма будет означать введение санкций против любой страны, которая будет продолжать вести нормальное экономическое сотрудничество с Россией, заморозку всех активов России на территории США, включая всю недвижимость, а также запрет на экспорт любых товаров двойного назначения.

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Авторы статьи подчеркивают, что американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

Сейчас в этом списке четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. По словам экспертов, с которыми пообщались журналисты WP, страны изымают из этого списка только после серьезных изменений в политике США или смены политического режима в государстве из списка, как было в случае Ирака в 2004 году.

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