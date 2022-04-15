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Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма - Washington Post

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 21:41
зеленский и байден в белом доме 1 сентября 2021 года. фото: getty images

Источники издания Washington Post утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский призвал американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Washington Post на слова неназванного высокопоставленного чиновника, присутствовавшего во время телефонного разговора Зеленского и Байдена

Детали: Во время последнего телефонного разговора президентов Украины и США, Зеленский официально выразил просьбу, чтобы власти США законодательно признали Россию государством-спонсором терроризма. Такое решение автоматически усилит санкционное и экономическое давление на Кремль.

Байден не гарантировал и не обещал прибегнуть к такому шагу, но заверил, что он рассматривает разные пути усиления давления на Россию.

Такой шаг, по словам бывшего должностного лица Госдепа Джейсона Блазакиса, можно метафорически описать как "ядерное оружие в экономике".

Появление РФ в списке государств-спонсоров терроризма будет означать введение санкций против любой страны, которая будет продолжать вести нормальное экономическое сотрудничество с Россией, заморозку всех активов России на территории США, включая всю недвижимость, а также запрет на экспорт любых товаров двойного назначения.

Авторы статьи подчеркивают, что американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

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Сейчас в этом списке четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. По словам экспертов, с которыми пообщались журналисты WP, страны изымают из этого списка только после серьезных изменений в политике США или смены политического режима в государстве из списка, как было в случае Ирака в 2004 году.

Предыстория:

  • В последний раз у президентов Украины и США состоялся телефонный разговор в среду 13 апреля. В пресс-релизе обе стороны сообщили, что обсуждали военные преступления российских оккупантов и предоставление очередного пакета оружия для Украины. Белый дом согласовал выделение пакета оружия для Украины в размере 800 миллионов долларов.
  • 14 апреля Байден сказал журналистам, что готов поехать в Киев, несмотря на риски. Но пресс-секретарь Белого дома потом сказала, что его не отпустят.
  • Президент США 13 апреля назвал действия российской армии в Украине "геноцидом". Зеленский похвалил Байдена и отметил, что в противостоянии злу важно говорить правду.
  • 1 марта президент Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что миру следует признать Россию государством, занимающимся "ядерным терроризмом".

Темы: ЗеленскийБайденРосcиявойна
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