Слідчі ДБР вручили підозри митникам за "схеми" з нафтою Медведчука

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьох митників Закарпаття, які сприяли корупційним схемам із імпортом нафтопродуктів компаніям, пов’язаним із затриманим народним депутатом Віктором Медведчуком.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

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Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром".

Деталі: За версією слідства, у цистернах були легкі та середні нафтові дистиляти, які є підакцизним товаром і підлягають сплаті мита й податків. Натомість митники не бачили "підміни" та оформляли це як газовий дистилят.

Нафтопродукти угорського походження завозили до Закарпаття з території Словаччини.

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Організаторам схеми дозволили ухилится від сплати ПДВ та акцизних податків, що принесло збитки держбюджету.

Митникам повідомили про підозру за кримінальною статтею про неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Їм загрожує ув’язнення строком до 5 років.

Крім того, слідчі перевіряють причетність інших митників, припускаючи, що загальна сума збитків може сягнути 35,5 мільйонів гривень.

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