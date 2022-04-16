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Слідчі ДБР вручили підозри митникам за "схеми" з нафтою Медведчука

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 15:37
медведчук. фото: getty images

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьох митників Закарпаття, які сприяли корупційним схемам із імпортом нафтопродуктів компаніям, пов’язаним із затриманим народним депутатом Віктором Медведчуком.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром".

Деталі: За версією слідства, у цистернах були легкі та середні нафтові дистиляти, які є підакцизним товаром і підлягають сплаті мита й податків. Натомість митники не бачили "підміни" та оформляли це як газовий дистилят.

Нафтопродукти угорського походження завозили до Закарпаття з території Словаччини.

Організаторам схеми дозволили ухилится від сплати ПДВ та акцизних податків, що принесло збитки держбюджету.

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Митникам повідомили про підозру за кримінальною статтею про неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Їм загрожує ув’язнення строком до 5 років.

Крім того, слідчі перевіряють причетність інших митників, припускаючи, що загальна сума збитків може сягнути 35,5 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • 12 квітня співробітники Служби безпеки затримали народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука при спробі втекти до Росії, вдягнувши камуфляж військовослужбовців Збройних сил України.
  • За словами голови СБУ Івана Баканова, на Медведчука чекає допит, судовий процес та ув’язнення за державну зраду.
  • 14 квітня, за клопотанням слідчих ДБР, суд арештував 154 майнових об’єкти Медведчука та його дружини Оксани Марченко, зокрема 23 будинки, 24 автомобілі, 30 земельних ділянок, 32 квартири тощо.
  • Суд перадав яхту Медведчука Rоyal Romance, яка заарештована хорватськими правоохоронцями в порту міста Рієка, в користування Агентству з розшуку й управління активами.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що літак Медведчука заарештували та заблокували злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського, аби він став фізичною перепоною для посадки будь-яких засобів російських окупантів.

Теми: ДБРМедведчукОПЗЖмитниця
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