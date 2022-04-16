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Слідчі ДБР вручили підозри митникам за "схеми" з нафтою Медведчука

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 15:37
Слідчі ДБР вручили підозри митникам за схеми з нафтою Медведчука
медведчук. фото: getty images

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьох митників Закарпаття, які сприяли корупційним схемам із імпортом нафтопродуктів компаніям, пов’язаним із затриманим народним депутатом Віктором Медведчуком.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

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Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром".

Деталі: За версією слідства, у цистернах були легкі та середні нафтові дистиляти, які є підакцизним товаром і підлягають сплаті мита й податків. Натомість митники не бачили "підміни" та оформляли це як газовий дистилят.

Нафтопродукти угорського походження завозили до Закарпаття з території Словаччини.

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Організаторам схеми дозволили ухилится від сплати ПДВ та акцизних податків, що принесло збитки держбюджету.

Митникам повідомили про підозру за кримінальною статтею про неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Їм загрожує ув’язнення строком до 5 років.

Крім того, слідчі перевіряють причетність інших митників, припускаючи, що загальна сума збитків може сягнути 35,5 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • 12 квітня співробітники Служби безпеки затримали народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука при спробі втекти до Росії, вдягнувши камуфляж військовослужбовців Збройних сил України.
  • За словами голови СБУ Івана Баканова, на Медведчука чекає допит, судовий процес та ув’язнення за державну зраду.
  • 14 квітня, за клопотанням слідчих ДБР, суд арештував 154 майнових об’єкти Медведчука та його дружини Оксани Марченко, зокрема 23 будинки, 24 автомобілі, 30 земельних ділянок, 32 квартири тощо.
  • Суд перадав яхту Медведчука Rоyal Romance, яка заарештована хорватськими правоохоронцями в порту міста Рієка, в користування Агентству з розшуку й управління активами.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що літак Медведчука заарештували та заблокували злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського, аби він став фізичною перепоною для посадки будь-яких засобів російських окупантів.

Теми: ДБРМедведчукОПЗЖмитниця
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