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Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків - ДБР

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 09:49

Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними ДБР, рішення виніс 13 квітня Личаківський районний суд Львова.

Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора через суд арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

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Теми: МедведчукДБР
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