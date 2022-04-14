Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків - ДБР
Четвер, 14 квітня 2022, 09:49
Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Деталі: За даними ДБР, рішення виніс 13 квітня Личаківський районний суд Львова.
Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.
Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора через суд арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Із травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- 21 лютого 2022 року з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- Розшуком депутата-втікача займалися спецгрупа Служби безпеки спільно з прокурорами. В Офісі генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік за кордон.
- 18 березня суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Медведчука. Він намагався покинути Україну. Подробиці втечі з-під арешту розповів особистий охоронець кума Путіна. 13 квітня на Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".