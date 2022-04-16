Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Следователи ДБР вручили подозрения таможенникам за "схемы" с нефтью Медведчука

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 15:37
медведчук. фото: getty images

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трех таможенников Закарпатья, способствовавших коррупционным схемам с импортом нефтепродуктов компаниям, связанным с задержанным народным депутатом Виктором Медведчуком.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Работники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен.

В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар".

Детали: По версии следствия, в цистернах были легкие и средние нефтяные дистилляты, являющиеся подакцизным товаром и подлежащие уплате пошлин и налогов. В то же время таможенники не видели "подмены" и оформляли это как газовый дистиллят.

Нефтепродукты венгерского происхождения завозили в Закарпатье с территории Словакии.

Организаторам схемы разрешили уклониться от уплаты НДС и акцизных налогов, что принесло убытки госбюджету.

ВИДЕО ДНЯ

Таможенникам сообщили о подозрении по уголовной статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. Им грозит заключение на срок до 5 лет.

Кроме того, следователи проверяют причастность других таможенников, предполагая, что общая сумма ущерба может составить 35,5 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
  • По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
  • 14 апреля, по ходатайству следователей ГБР, суд арестовал 154 имущественных объекта Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в том числе 23 дома, 24 автомобиля, 30 земельных участков, 32 квартиры и т.д.
  • Суд передал яхту Медведчука Royal Romance, арестованную хорватскими правоохранителями в порту города Риека, в пользование Агентству по розыску и управлению активами.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что самолет Медведчука арестовали и заблокировали взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского, чтобы он стал физическим препятствием для посадки любых средств российских оккупантов.

Темы: ГБРМедведчукОПЗЖтаможня
Главное сегодня

Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины

На "Москве" погибло около 40 человек, много раненых с оторванными конечностями - мать матроса

В Минцифре советуют не говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях

Враг штурмует и бомбит Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит провокации – сводка

С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z

Все новости...
ГБР
Спецоперация ГБР в Одесской области: проверили более 40 человек из криминального мира
ГБР подозревает в коллаборации экс-мужа Поклонской, возглавляющего фракцию ОПЗЖ Мариуполя
Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков - ГБР
Последние новости
07:26
В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины
06:50
Сводка Генштаба: Россияне тщетно пытались закрепиться на Луганщине
06:00
Впервые за время войны из Польши в Украину въехало больше людей, чем уехало
05:23
График эвакуационных поездов на 18 апреля
03:45
УЗ: Для въезда в ЕС нужно иметь загранпаспорт
02:40
Зеленский наградил 836 защитников Украины
02:00
Россияне стреляли по Днепропетровщине, есть погибший
01:21
На Луганщине людей призывают эвакуироваться, пока есть шанс: Эта неделя может многое решить
00:49
видеоМариуполь: На "Азовстали" прячутся гражданские без воды и еды
00:26
Пропаганда в вузах РФ: лекции о "бандеровцах" вместо геоботаники, Z на фасадах
Все новости...