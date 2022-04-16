Следователи ДБР вручили подозрения таможенникам за "схемы" с нефтью Медведчука

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трех таможенников Закарпатья, способствовавших коррупционным схемам с импортом нефтепродуктов компаниям, связанным с задержанным народным депутатом Виктором Медведчуком.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Работники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен.

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В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар".

Детали: По версии следствия, в цистернах были легкие и средние нефтяные дистилляты, являющиеся подакцизным товаром и подлежащие уплате пошлин и налогов. В то же время таможенники не видели "подмены" и оформляли это как газовый дистиллят.

Нефтепродукты венгерского происхождения завозили в Закарпатье с территории Словакии.

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Организаторам схемы разрешили уклониться от уплаты НДС и акцизных налогов, что принесло убытки госбюджету.

Таможенникам сообщили о подозрении по уголовной статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. Им грозит заключение на срок до 5 лет.

Кроме того, следователи проверяют причастность других таможенников, предполагая, что общая сумма ущерба может составить 35,5 миллионов гривен.

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