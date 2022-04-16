Оккупанты задержали Басурина, который рассказал о химическом оружии в Мариуполе – разведка

Украинская разведка располагает данными, что сотрудники российского ФСБ арестовали и вывезли главаря боевиков так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина за разглашение планов о применении оккупантами химического оружия в Мариуполе.

Источник: пресс-служба ГУР МО

Дословно: "Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя".

Детали: ГУР также зафиксировало, что российские спецслужбы производят чистки командования российской армии и незаконных формирований т. н. "ДНР" за провал в наступлении.

С 24 марта по 2 апреля в оккупированной Горловке Донецкой области работала так называемая "комиссия" из России, которая пыталась выяснить причину нехватки военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Российской верхушке местные предводители докладывали о 100% комплектования подразделений, однако после начала боевых действий выяснили, что есть только 55% штата.

Поэтому лица в штатском (разведка предполагает, что сотрудники ФСБ) арестовали и вывезли командиров двух батальонов.

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