Оккупанты задержали Басурина, который рассказал о химическом оружии в Мариуполе – разведка
Украинская разведка располагает данными, что сотрудники российского ФСБ арестовали и вывезли главаря боевиков так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина за разглашение планов о применении оккупантами химического оружия в Мариуполе.
Источник: пресс-служба ГУР МО
Дословно: "Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя".
Детали: ГУР также зафиксировало, что российские спецслужбы производят чистки командования российской армии и незаконных формирований т. н. "ДНР" за провал в наступлении.
С 24 марта по 2 апреля в оккупированной Горловке Донецкой области работала так называемая "комиссия" из России, которая пыталась выяснить причину нехватки военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.
Российской верхушке местные предводители докладывали о 100% комплектования подразделений, однако после начала боевых действий выяснили, что есть только 55% штата.
Поэтому лица в штатском (разведка предполагает, что сотрудники ФСБ) арестовали и вывезли командиров двух батальонов.
Предыстория:
- 11 апреля Басурин в прямом эфире российского пропагандистского телеканала рассказал, что оккупанты хотят взять в кольцо украинских защитников на территории "Азовстали" в Мариуполе и отравить их химическим оружием.
- Вечером того же дня военные из полка "Азов" сообщили, что россияне сбросили с дрона неизвестное ядовитое вещество, вызвавшое симптомы удушья у трех украинских защитников. Лидер "Азова" Андрей Белецкий подтвердил эту информацию.
- Американская разведка затруднилась подтвердить данные о применении химического оружия.
- Днем 12 апреля Министерство обороны Украины допустило, что россияне применили фосфорные боеприпасы, а не нервно-паралитические вещества.
- Азов впоследствии обнародовал видео с пострадавшими, которые рассказали, что перед отравлением успели увидеть белый дым после сбрасывания с беспилотника неизвестного вещества.