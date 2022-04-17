Мерія Маріуполя: росіяни роздають перепустки, їхня "гуманітарка" – булка й вода

Черга за перепустками в заблокованому Маріуполі, скриншот від Петра Андрющенка

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни роздають жителям заблокованого міста перепустки для переміщення вулицями – чи то для вичислення "ворогів", чи то для видачі російських паспортів.

Джерело: Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Окупанти продовжують видачу пропусків на переміщення в середині міста. Фактично такий пропуск видається в одному місці – вулиця 130-ї Таганрозької Дивізії, 114 в приміщенні Лівобережної податкової.

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Сотні містян вимушені вистоювати черги для отримання пропуску, без якого вже з наступного тижня буде неможливо не лише переміщення між районами міста, але й знаходження на вулиці.

Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації тих, хто залишився. Уточнюємо".

Деталі: Радник мера зазначив, що окупанти з вечора суботи оголосили про "надання коридору для здачі в полон", але українські захисники продовжують тримати оборону.

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"Попри бажання окупантів висвітлити, що місце бойових дій обмежено "Азовсталлю", це не відповідає дійсності. Вчора ввечері точились бої по вулиці Таганрозькій, що знаходиться на відстані 5 кілометрів від Азовсталі", – зазначив він.

За словами Андрющенка, в ході боїв окупанти знову обстріляли з важкої артилерії будинки приватного сектора. Найбільш постраждали будинки в районі Автотранспортного ліцею.

Також продовжувались обстріли зони порту в намаганнях штурму окупантами.

Андрющенко закликав маріупольців уникати зон небезпеки і не пов'язувати стрічок на рукави.

Пряма мова: "Гуманітарна допомога, яка так широко рекламується окупантами фактично складає булку хліба та пляшку води на добу. Видача гуманітарки проходить в штабах "Єдиної Росіі", але її катастрофічно не вистачає.

Будь-яку гуманітарну допомогу від України або міжнародних організацій окупанти в місто не допускають.

Критична ситуація в частині медичної безпеки погіршується. Відсутність лікарів, лікарень та ліків створюють додатковий ризик життю. Сезонні хвороби, наслідки сирих підвалів, антисанітарія та хронічні хвороби – все це набирає обертів і люди не можуть отримати ані консультації, ані лікування".

Деталі: Також Андрющенко повідомив, що коло колаборантів окупанта поповнила колишній підприємець Юлія Мусієнко, яка за власним бажанням очолила "гуманітарний штаб Єдиної Росії" в Лівобережному районі міста.

Водночас, за словами радника мера, "гауляйтер "трупожер" Іващенко з’являється в місті лише з посиленою охороною, сам у місті не перебуває". Його постійне місце перебування намагаються встановити.

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