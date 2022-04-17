Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мерія Маріуполя: росіяни роздають перепустки, їхня "гуманітарка" – булка й вода

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 14:13
Черга за перепустками в заблокованому Маріуполі, скриншот від Петра Андрющенка

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни роздають жителям заблокованого міста перепустки для переміщення вулицями – чи то для вичислення "ворогів", чи то для видачі російських паспортів. 

Джерело: Андрющенко в Telegram 

Пряма мова: "Окупанти продовжують видачу пропусків на переміщення в середині міста. Фактично такий пропуск видається в одному місці – вулиця 130-ї Таганрозької Дивізії, 114 в приміщенні Лівобережної податкової. 

Сотні містян вимушені вистоювати черги для отримання пропуску, без якого вже з наступного тижня буде неможливо не лише переміщення між районами міста, але й знаходження на вулиці. 

Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації тих, хто залишився. Уточнюємо".

Деталі: Радник мера зазначив, що окупанти з вечора суботи оголосили про "надання коридору для здачі в полон", але українські захисники продовжують тримати оборону.

"Попри бажання окупантів висвітлити, що місце бойових дій обмежено "Азовсталлю", це не відповідає дійсності. Вчора ввечері точились бої по вулиці Таганрозькій, що знаходиться на відстані 5 кілометрів від Азовсталі", – зазначив він. 

ВІДЕО ДНЯ

За словами Андрющенка, в ході боїв окупанти знову обстріляли з важкої артилерії будинки приватного сектора. Найбільш постраждали будинки в районі Автотранспортного ліцею. 

Також продовжувались обстріли зони порту в намаганнях штурму окупантами. 

Андрющенко закликав маріупольців уникати зон небезпеки і не пов'язувати стрічок на рукави.

Пряма мова: "Гуманітарна допомога, яка так широко рекламується окупантами фактично складає булку хліба та пляшку води на добу. Видача гуманітарки проходить в штабах "Єдиної Росіі", але її катастрофічно не вистачає. 

Будь-яку гуманітарну допомогу від України або міжнародних організацій окупанти в місто не допускають. 

Критична ситуація в частині медичної безпеки погіршується. Відсутність лікарів, лікарень та ліків створюють додатковий ризик життю. Сезонні хвороби, наслідки сирих підвалів, антисанітарія та хронічні хвороби – все це набирає обертів і люди не можуть отримати ані консультації, ані лікування".

Деталі: Також Андрющенко повідомив, що коло колаборантів окупанта поповнила колишній підприємець Юлія Мусієнко, яка за власним бажанням очолила "гуманітарний штаб Єдиної Росії" в Лівобережному районі міста. 

 

Водночас, за словами радника мера, "гауляйтер "трупожер" Іващенко з’являється в місті лише з посиленою охороною, сам у місті не перебуває". Його постійне місце перебування намагаються встановити.

Передісторя:

Теми: Маріупольвійнаокупаціягуманітарка
Головне сьогодні

Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому

фото, оновленоВід ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА

оновленоРосіяни завдали 5 ракетних ударів по Львову: є жертви

фото У мережі з’явились перші фото підбитого крейсера "Москва"

Зведення Генштабу: Росіяни марно намагалися закріпитися на Луганщині

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

Усі новини...
Маріуполь
Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя – мерія
Про евакуацію не домовилися, Київ просить спецкоридор для вивезення поранених із Маріуполя
Ворог готує десантну морську операцію в Маріуполі – зведення штабу
Останні новини
11:28
Кремінна: окупанти обстріляли цивільну машину – 4 загиблих
11:27
Фонд гарантування призупинив продаж активів виведених з ринку банків
11:07
Мовний омбудсмен розповів, куди повідомляти про лінгвоцид з боку РФ
11:06
Понад мільйон українців повернулися на Батьківщину за час війни з Росією
11:00
Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області
10:48
Росіяни на війні втратили 20,6 тисяч вояк та майже 800 танків – Генштаб
10:43
Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому
10:41
Російський "Совкомфлот" планує закрити офіс на Кіпрі через санкції – медіа
10:17
фото, оновленоВід ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА
10:10
Канцлер Австрії про відмову від російського газу: Можливо, через кілька років
Усі новини...