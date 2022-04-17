Мэрия Мариуполя: россияне раздают пропуска, их "гуманитарка" – булка и вода

Очередь за пропусками в заблокированном Мариуполе, скриншот от Петра Андрющенко

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне раздают жителям заблокированного города пропуска для перемещения по городу – то ли для вычисления "врагов", то ли для выдачи российских паспортов.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты продолжают выдачу пропусков на перемещение внутри города. Фактически такой пропуск выдается в одном месте – улица 130 Таганрогской Дивизии, 114 в помещении Левобережной налоговой.

Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и пребывание на улице.

Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мероприятий, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся. Уточняем".

Детали: Советник мэра отметил, что оккупанты с вечера субботы объявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", но украинские защитники продолжают держать оборону.

"Несмотря на желание оккупантов осветить, что место боевых действий ограничено "Азовсталью", это не соответствует действительности. Вчера вечером шли бои по улице Таганрогской, которая находится в 5 километрах от Азовстали", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Андрющенко, в ходе боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Наиболее пострадали дома в районе автотранспортного лицея.

Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами.

Андрющенко призвал мариупольцев избегать зон опасности и не повязывать лент на рукава.

Прямая речь: "Гуманитарная помощь, которая так широко рекламируется оккупантами, фактически составляет булку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача гуманитарки происходит в штабах "Единой России", но ее катастрофически не хватает.

Какую-либо гуманитарную помощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не допускают.

Критическая ситуация в части медицинской безопасности ухудшается. Отсутствие врачей, больниц и лекарств создает дополнительный риск жизни. Сезонные болезни, последствия сырых подвалов, антисанитария и хронические болезни – все это набирает обороты и люди не могут получить ни консультации, ни лечения".

Детали: Андрющенко сообщил, что круг коллаборантов оккупанта пополнила бывший предприниматель Юлия Мусиенко, которая по собственному желанию возглавила "гуманитарный штаб Единой России" в Левобережном районе города.

В то же время, по словам советника мэра, "гауляйтер "трупожор" Иващенко появляется в городе только с усиленной охраной, сам в городе не находится". Его постоянное местонахождение пытаются установить.

Предыстория: