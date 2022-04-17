Мэрия Мариуполя: россияне раздают пропуска, их "гуманитарка" – булка и вода
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне раздают жителям заблокированного города пропуска для перемещения по городу – то ли для вычисления "врагов", то ли для выдачи российских паспортов.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты продолжают выдачу пропусков на перемещение внутри города. Фактически такой пропуск выдается в одном месте – улица 130 Таганрогской Дивизии, 114 в помещении Левобережной налоговой.
Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и пребывание на улице.
Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мероприятий, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся. Уточняем".
Детали: Советник мэра отметил, что оккупанты с вечера субботы объявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", но украинские защитники продолжают держать оборону.
"Несмотря на желание оккупантов осветить, что место боевых действий ограничено "Азовсталью", это не соответствует действительности. Вчера вечером шли бои по улице Таганрогской, которая находится в 5 километрах от Азовстали", – отметил он.
По словам Андрющенко, в ходе боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Наиболее пострадали дома в районе автотранспортного лицея.
Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами.
Андрющенко призвал мариупольцев избегать зон опасности и не повязывать лент на рукава.
Прямая речь: "Гуманитарная помощь, которая так широко рекламируется оккупантами, фактически составляет булку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача гуманитарки происходит в штабах "Единой России", но ее катастрофически не хватает.
Какую-либо гуманитарную помощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не допускают.
Критическая ситуация в части медицинской безопасности ухудшается. Отсутствие врачей, больниц и лекарств создает дополнительный риск жизни. Сезонные болезни, последствия сырых подвалов, антисанитария и хронические болезни – все это набирает обороты и люди не могут получить ни консультации, ни лечения".
Детали: Андрющенко сообщил, что круг коллаборантов оккупанта пополнила бывший предприниматель Юлия Мусиенко, которая по собственному желанию возглавила "гуманитарный штаб Единой России" в Левобережном районе города.
В то же время, по словам советника мэра, "гауляйтер "трупожор" Иващенко появляется в городе только с усиленной охраной, сам в городе не находится". Его постоянное местонахождение пытаются установить.
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- В мэрии Мариуполя заявляли, что в городе почти не осталось уцелевших домов. В городе гуманитарная катастрофа: нет снабжения продуктами, водой, нет связи, нет даже возможности хоронить погибших. Оккупанты начали сжигать умерших.
- 16 апреля Мариупольский горсовет обнародовал видео разрушений в городе, снятое с дрона, а "Reuters" – видео с территории вокруг Металлургического завода имени Ильича в районе, который контролирует российская армия.
- 17 апреля Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.