Нідерланди анонсували постачання Україні бронетехніки

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.

Реклама:

Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.