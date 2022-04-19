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Нідерланди анонсували постачання Україні бронетехніки

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 17:05
Марк Рютте, фото getty images

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.

Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте загострення ситуації на Донбасі.

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Теми: зброяНідерландивійнаУкраїна
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