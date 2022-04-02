Кулеба: Путін зрозумів, що не може більше атакувати Україну з багатьох напрямків

Російський президент Владімір Путін ніколи не визнає поразки у війни проти України, але його дії свідчать, що він більше не має сил атакувати з багатьох напрямків.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур, пише "Європейська правда".

"Я не можу уявити момент, коли Путін вийде і скаже: добре, ми програли, це була помилка. Цього ніколи не станеться, вони завжди заявлятимуть, що вони перемагають, що все добре і йде відповідно до плану", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що росіяни кілька разів заявляли про знищення сил протиповітряної оборони України, але українські військові продовжують збивати російські літаки і гелікоптери.

"Якою б не була його (Путіна, - ред.) реальність, із тих кроків, які вони роблять, я можу зробити висновок, що він має розуміння, що він недостатньо сильний для продовження атак на Україну з усіх боків. І зараз це очевидно", - додав міністр.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Путін все ще мріє знищити Україну і хоче "парад" 9 травня, за словами Данілова, попереду ще багато боїв.