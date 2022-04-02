Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous

У мережі Anonymous заявили, що хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила Російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.

Джерело: Twitter Anonymous TV

Деталі: Через характер даних наразі вони пропонуються лише журналістам та дослідникам.

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#OpRussia: Hackers leaked 15GB of data stolen from the Russian Orthodox Church's charitable wing & released roughly 57,500 emails via #DDoSecrets.#DDoSecrets noted that due to the nature of the data, at this time it is only being offered to journalists & researchers. #Anonymous pic.twitter.com/1JT3aZ6OLm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 1, 2022

1 квітня Anonymous здійснював витоки цілий день: Липецький механічний завод, що виробляє зенітну техніку й танки для РФ, втратив 25 Гб даних, а з російської юридичної фірми Capital Legal Services "утекли" близько 200 000 електронних листів.

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Група "NB65" зламала й випустила понад 150 000 електронних листів, 8 200 файлів і кілька сотень гігабайт баз даних від державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою.

Напередодні, 31 березня, Anonymous зламали та випустили 62 000 електронних листів від Marathon Group, російської інвестиційної компанії, що належить олігарху Олександру Винокурову і зараз перебуває під санкціями ЄС. Вінокуров також є зятем міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.