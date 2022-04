Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous

У мережі Anonymous заявили, що хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила Російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.

Джерело: Twitter Anonymous TV

Деталі: Через характер даних наразі вони пропонуються лише журналістам та дослідникам.

#OpRussia: Hackers leaked 15GB of data stolen from the Russian Orthodox Church's charitable wing & released roughly 57,500 emails via #DDoSecrets.#DDoSecrets noted that due to the nature of the data, at this time it is only being offered to journalists & researchers. #Anonymous pic.twitter.com/1JT3aZ6OLm