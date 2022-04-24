"Червоний хрест" вступився за людей з "Азовсталі" на 55-й день блокади Маріуполя

Міжнародний комітет "Червоного хреста" на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність негайного гуманітарного коридору з Маріуполя й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з "Азовсталі", щойно сторони домовляться про це.

Джерело: заява МКЧХ від 24 квітня

Дослівно: "МКЧХ глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, в тому числі з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб та сотень поранених нагально необхідним є негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу".

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Деталі :Міжнародна організація заявляє, що з кінця лютого працює, аби допомогти нужденному цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися.

І додає, що МКЧХ неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди неупередженої гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.

Дослівно: "Кожен день, кожна година, що минають, мають жахливу ціну для людей.

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Як нейтральний та неупереджений посередник МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні до виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації нужденним.

На місцях розміщено команди працівників для сприяння проведенню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки".

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