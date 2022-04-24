"Красный крест" вступился за людей из "Азовстали" на 55-й день блокады Мариуполя
Международный комитет "Красного креста" на 55-й день блокады Мариуполя заявил о необходимости немедленного гуманитарного коридора из Мариуполя и готовности своих работников способствовать безопасному выходу людей с "Азовстали", как только стороны договорятся об этом.
Источник: заявление МККК от 24 апреля
Дословно: "МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа".
Детали :Международная организация заявляет, что с конца февраля работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться.
И добавляет, что МККК неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к даче разрешения на доставку туда беспристрастной гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права.
Дословно: "Каждый день, каждый час уходящий имеют ужасную цену для людей.
Как нейтральный и беспристрастный посредник МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся.
На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности".
Предыстория:
- Российские войска осаждают Мариуполь с 1 марта. По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей. По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек.
- 21 апреля президент России Владимир Путин на публику приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм завода "Азовсталь", чтобі не терять своих бойцов. Путин объяснил: "Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела".
- Британская разведка предположила, что Путин хочет перебросить часть сил из Мариуполя на другое направление. Украинская разведка предположила, что режим Путина намерен привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь".
- 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ продолжала оказывать огневое влияние и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали". Она наносит авиаудары, в том числе с самолетов дальней авиации.
- 24 апреля советник главы ОПУ Михаил Подоляк во второй раз предложил провести "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла своих военных из Мариуполя. А заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников и призвал мир сделали все, чтобы освободить людей из Мариуполя.