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На Херсонщині окупантам бракує "масовки" для "референдуму" - заступник голови облради

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 16:36
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

У окупаційної влади РФ немає "масовки", аби зняти в Херсоні так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський ефірі Суспільного

Пряма мова: "В них не має підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Вони не зможуть зробити навіть щось подібне на референдум, тому що це відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не зможуть у майбутньому зробити на Херсонщині.

Шоу — можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу будуть знімати у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього".

Деталі: Соболевський також розповів, що РФ не можуть ввести рублі на тимчасово окупованій території.

"Вони дуже цього бажають, але зрозумійте, усе, за що вони беруться, усе виходить у них фейл на фейлі. А враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість з тих рублів, вони вкрадуть ще до того, як доставлять у Херсонську область", - вважає Соболєвський.

За його словами, окрім роздачі рублів за соціальними списками, псевдо пенсіями, ще необхідно, щоб мережа приймала ці "гроші", а підприємці Херсонщини на сьогодні не налаштовані працювати з рублями.

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Соболєвський говорить, що в області є певні проблеми з виплатами пенсій, є затримки. Особливо у тих пенсіонерів, які не оформлювали картки і отримали виплати готівкою.

"Але ті люди, які отримували картки, за моєю інформацію, більшість отримує пенсії та соціальні виплати", - розповів перший заступник голови облради.

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Теми: Херсонська областьокупація
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