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На Херсонщине оккупантам не хватает "массовки" для "референдума" - замглавы облсовета

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 16:36
На Херсонщине оккупантам не хватает массовки для референдума - замглавы облсовета
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

У оккупационных властей РФ нет "массовки", чтобы снять в Херсоне так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Источник: первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский эфире Суспільного

Прямая речь: "У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем сделать в Херсонской области.

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Шоу – возможно. Я не удивлюсь, если это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблема, потому что нужно значительное количество людей. У них этого нет".

Детали: Соболевский также рассказал, что РФ не могут ввести рубли на временно оккупированной территории.

"Они очень этого хотят, но поймите, все, за что они берутся, все выходит у них фейл на фейле. А учитывая то, как ведут себя эти люди, я считаю, что большинство из рублей, они украдут еще до того, как доставят в Херсонскую область", – считает Соболевский.

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По его словам, кроме раздачи рублей по социальным спискам, псевдопенсиям, еще необходимо, чтобы сеть принимала эти "деньги", а предприниматели Херсонской области на сегодняшний день не настроены работать с рублями.

Соболевский говорит, что в области есть определенные проблемы с выплатами пенсий, есть задержки. Особенно у тех пенсионеров, которые не оформляли карты и получили выплаты наличными.

"Но те люди, которые получали карточки, по моей информации, большинство получают пенсии и социальные выплаты", - рассказал первый зампредседателя облсовета.

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Предыстория: 

  • 21 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированной территории Херсонской области россияне объявили мобилизацию мужчин, а также планируют так называемый "референдум" и "перепись населения".
  • 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и стали там хозяйничать. Со здания сняли флаг Украины. Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.
  • 26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
  • 27 апреля источники российских журналистов в Кремле заявили, что в середине мая российские спецслужбы готовят "референдумы" о "присоединении" так называемых формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав России, после чего готовят подобный сценарий в Херсонской области.
  • Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами на должность зампреда Херсонской области, 28 апреля заявил, что никаких референдумов в области не планируется. Однако ранее он заявлял, что с 1 мая оккупанты собираются вводить на Херсонщине российские рубли.

Темы: Херсонская областьоккупация
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