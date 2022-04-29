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Казахстан заверил Украину, что не будет способствовать обходу санкций Россией на своей территории

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 16:19
министр иностранных дел казахстана мухтар тлеуберди. фото: getty images

Власти Казахстана заверили украинское правительство, что не будут способствовать России в разработке механизмов обхода западных санкций на территории Казахстана.

Источник: пресс-релиз телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим визави из Казахстана Мухтаром Тлеуберди

Прямая речь Кулебы: "Поговорил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить исторически дружеские отношения между Казахстаном и Украиной.

Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил меня, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять России механизмы избегания действия санкций, введенных против нее".

Предыстория:

  • Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
  • 2 апреля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил ход переговоров между РФ и Украиной и войну.
  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.
  • В этом году власти Казахстана решили не проводить военные парады на День Победы 9 мая и ко Дню защитника отечества 7 мая.

Темы: КазахстанРосcиясанкцииАзия
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