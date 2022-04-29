Казахстан заверил Украину, что не будет способствовать обходу санкций Россией на своей территории

Власти Казахстана заверили украинское правительство, что не будут способствовать России в разработке механизмов обхода западных санкций на территории Казахстана.

Источник: пресс-релиз телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим визави из Казахстана Мухтаром Тлеуберди

Прямая речь Кулебы: "Поговорил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить исторически дружеские отношения между Казахстаном и Украиной.

Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил меня, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять России механизмы избегания действия санкций, введенных против нее".

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