Росіяни вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ – міськрада
Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.
Джерело: Маріупольська міськрада
Деталі: Таку інформацію повідомили маріупольці, які досі перебувають у заблокованому місті.
У міськраді припускають, що епідемія коронавірусу в РФ продовжує набирати обертів, тому окупанти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ.
Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.
Зараз це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.
Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку.
Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин".
Передісторія:
- У ніч проти 28 квітня російські окупанти скинули потужні авіаційні бомби на шпиталь в "Азовсталі", де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових.
- 28 квітня генсек ООН Гутерріш заявив у Києві, після перемовин із Зеленським, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Полк "Азов" порахував, що вони знищили більше 1150 російських солдатів за 65 днів битви за Маріуполь.
- Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з "Азовсталі". Проте перед цим радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.