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Росіяни вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ – міськрада

Мазуренко Альона П'ятниця, 29 квітня 2022, 19:15

Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. 

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Таку інформацію повідомили маріупольці, які досі перебувають у заблокованому місті.

У міськраді припускають, що епідемія коронавірусу в РФ продовжує набирати обертів, тому окупанти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ.

Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.

Зараз це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку.

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Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин".

Передісторія:

  • У ніч проти 28 квітня російські окупанти скинули потужні авіаційні бомби на шпиталь в "Азовсталі", де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових.
  • 28 квітня генсек ООН Гутерріш заявив у Києві, після перемовин із Зеленським, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
  • Полк "Азов" порахував, що вони знищили більше 1150 російських солдатів за 65 днів битви за Маріуполь.
  • Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з "Азовсталі". Проте перед цим радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.

Теми: РосіяМаріупольмародерствомедицина
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