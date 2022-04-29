Росіяни вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ – міськрада

Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Таку інформацію повідомили маріупольці, які досі перебувають у заблокованому місті.

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У міськраді припускають, що епідемія коронавірусу в РФ продовжує набирати обертів, тому окупанти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ.

Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.

Зараз це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.

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Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку.

Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин".

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