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Россияне вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ – горсовет

Мазуренко Алена Пятница, 29 апреля 2022, 19:15

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, необходимых при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: Такую информацию сообщили мариупольцы, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.

В горсовете предполагают, что эпидемия коронавируса в РФ продолжает набирать обороты, поэтому оккупанты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.

Сообщается, что в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию.

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению.

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Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление".

Предыстория:

  • В ночь на 28 апреля российские оккупанты сбросили мощные авиационные бомбы на госпиталь в "Азовстали", где лечили тяжелораненых гражданских и военных. Под завалами оказалось немало тяжелораненых военных.
  • 28 апреля генсек ООН Гутерриш заявил в Киеве, после переговоров с Зеленским, что международные организации во главе с ООН и Международным комитетом Красного Креста готовы провести спасательную операцию по эвакуации гражданского населения из "Азовстали".
  • Полк "Азов" счел, что они уничтожили более 1150 российских солдат за 65 дней битвы за Мариуполь.
  • Утром 29 апреля Офис Президента Украины сообщил, что власти готовятся в течение суток провести спасательную операцию по эвакуации гражданских и военных из "Азовстали". Однако перед этим советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Россия игнорирует специальные переговоры по эвакуации украинцев из Мариуполя и отказывается обменивать заблокированных на задержанного кума Путина Виктора Медведчука.

Темы: РосcияМариупольмародерствомедицина
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