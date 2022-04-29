Россияне вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ – горсовет

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, необходимых при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: Такую информацию сообщили мариупольцы, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.

В горсовете предполагают, что эпидемия коронавируса в РФ продолжает набирать обороты, поэтому оккупанты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.

Сообщается, что в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию.

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению.

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Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление".

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