Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану
Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн".
Источник: Волынский в эфире Habertürk TV
Прямая речь: "Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.
С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему здесь 4 месяца.
Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь".
#ÖzelHaber - Ukraynalı asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konuştu. Mariupol'deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO— Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022ВИДЕО ДНЯ
Детали: Волынский добавил, что ситуация на "Азовстали" очень сложная: боевые действия не прекращаются.
Оккупанты ежедневно наносят удары авиацией, ведут огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, производят штурмовые действия с помощью танков, боевых машин пехоты и крупными группировками живой силы.
Несколько дней назад российские оккупанты уничтожили полевой госпиталь, была уничтожена операционная.
Медики больше не могут оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданским.
По словам Волынского, в бункерах на "Азовстали" скрываются сотни гражданских, в том числе 60 несовершеннолетних.
Предыстория:
- В ночь на 28 апреля российские оккупанты сбросили мощные авиационные бомбы на госпиталь в "Азовстали", где лечили тяжелораненых гражданских и военных. Под завалами оказалось немало тяжелораненых военных.
- 28 апреля генсек ООН Гутерриш заявил в Киеве, после переговоров с Зеленским, что международные организации во главе с ООН и Международным комитетом Красного Креста готовы провести спасательную операцию по эвакуации гражданского населения из "Азовстали".
- Полк "Азов" счел, что они уничтожили более 1150 российских солдат за 65 дней битвы за Мариуполь.
- Утром 29 апреля Офис Президента Украины сообщил, что власти готовятся в течение суток провести спасательную операцию по эвакуации гражданских и военных из "Азовстали". Однако перед этим советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Россия игнорирует специальные переговоры по эвакуации украинцев из Мариуполя и отказывается обменивать заблокированных на задержанного кума Путина Виктора Медведчука.