На окупованих територіях Херсонщини тривають бойові дії – зведення Генштабу

На окупованих територіях Херсонської області тривають бойові дії, мирних мешканців примушують до обладнання позицій окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в окупованому місті Ізюм Харківської області противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію РФ.

Крім того, в Ізюмі у приміщенні школи обладнали польовий шпиталь для поранених російських військових 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, російські військові захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

Генштаб також повідомляє, що втрати 20-ї мотострілецької дивізії РФ (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок, значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.

Зазначається, що наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

Втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За інформацією Генштабу ЗСУ, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.