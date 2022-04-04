На оккупированных территориях Херсона продолжаются боевые действия – сводка Генштаба

На оккупированных территориях Херсонской области продолжаются боевые действия, мирных жителей принуждают к оборудованию позиций оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия.

Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения".

Детали: Генштаб также сообщает, что в оккупированном городе Изюм Харьковской области противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию РФ.

Кроме того, в Изюме в помещении школы оборудовали полевой госпиталь для раненых российских военных 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи российские военные захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты.

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На Северском направлении идет ликвидация последствий деятельности российских оккупационных войск.

Генштаб также сообщает, что потери 20-й мотострелковой дивизии РФ (Камишин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в том числе 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие, значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться.

Отмечается, что существующие военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов.

Потери офицерского состава российское военное управление пытается пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По информации Генштаба ВСУ, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.