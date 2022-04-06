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Норвегія висилає трьох російських дипломатів

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 18:58
Норвегія висилає трьох російських дипломатів
прапор норвегії. фото ілюстративне: getty images

Норвегія оголосила про вислання трьох російських дипломатів з посольства в Осло.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Норвегії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Норвегія вирішила оголосити персонами нон грата трьох дипломатів у російському посольстві в Осло. Ці три особи здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Це наслідок жахливих відкриттів про злочини російських військових проти цивільного населення, зокрема у містечку Буча біля Києва. У цих умовах ми звертаємо особливу увагу на небажану російську діяльність у Норвегії", - повідомила міністерка закордонних справ Аннікен Хуітфельт.

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Вона додала, що Норвегія спільно з союзниками і партнерами продовжить підтримку України на тлі російської агресії.

Нагадаємо, за дні після появи інформації про злочини російських військових проти цивільного населення у Бучі та інших містах і селах, які побували під окупацією, низка європейських країн вислали від кількох до десятків російських дипломатів та співробітників посольств, а Литва - і посла Російської Федерації. 

Теми: Норвегіядипломатичні відносиниРосіясанкції
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